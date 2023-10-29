Режиссер из Барнаула снял сериал про современных богатырей

В 2024 году в свет выйдет сериал про современных богатырей, который снял режиссер из Барнаула.

Работа Евгения Бедарева получила название «Молот ведьм». Действие фэнтези-сериала происходит в небольшом городе Калязине. В этом казалось бы непримечательном городке есть секретный институт, изучающий магию. Однажды из лаборатории освобождается могущественная Хозяйка стихий. Тогда город перестает быть прежним.

То и дело местные жители превращаются в русалок, леших и других существ славянской мифологии. Бороться со злом предстоит обычному парню Алексею и его помощникам – кузнецу Никите Добрынину и программисту Илье Муромцеву. На кону спасение целого города, отрезанного от остального мира, и право оставаться людьми.

Ранее Евгений Бедарев снимал такие фильмы, как: «В ожидании чуда», «Тариф Новогодний», «Домовой» и др.

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