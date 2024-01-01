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Режиссер сериала Слово пацана намекнул на съемку второго сезона

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Режиссер сериала Слово пацана намекнул на съемку второго сезона

Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (реж. Жора Крыжовников, 2023 год) Фото: kinopoisk.ru

Некоторые поклонники сериала считают, что второй сезон станет лишним и испортит впечатление от картины. Другие же ждут не только продолжения, но и документального фильма по сериалу

Режиссер сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” рассказал подписчикам, обсудил съемку второго сезона со сценаристом Андреем Золотаревым. Зрители считают, что таким образом он намекнул на продолжение картины, сообщает Inkazan.ru.

“Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон”, – отметил Крыжовников на своей странице в соцсетях.

На прикрепленной фотографии сценарист жестикулирует и говорит, а режиссер смотрит на собеседника.

Комментаторы же разделились на два лагеря. Кто-то с нетерпением ждет продолжения сериала и даже надеются на документальный фильм о его съемке. Другие же считают, что расширение картины испортит впечатление от первого сезона.

Ранее сообщалось, что в Сети ходят слухи о съемке второго сезона сериала. Однако авторы не подтверждают и не опровергают эту информацию.

Взято отсюда

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