Активное таяние снега в краевой столице существенно осложнило жизнь горожан, которым порой приходится преодолевать водные преграды

Потепление в столице Алтайского края обернулось традиционной проблемой для автомобилистов и пешеходов – на дорогах, тротуарах, в дворовых проездах появились большие лужи.

В редакцию “Толка” поступило сразу несколько обращений и жалоб на то, что в некоторых местах в центре города весьма проблематично переходить проезжую часть. Свое недовольство высказывают и автомобилисты, недоумевающие, почему ливневая канализация не справляется с талыми водами.

Взято отсюда