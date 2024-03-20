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Пластиковые окна в Горняке

Реки и озера: барнаульцы жалуются на большие лужи после потепления. Фото

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Активное таяние снега в краевой столице существенно осложнило жизнь горожан, которым порой приходится преодолевать водные преграды

Потепление в столице Алтайского края обернулось традиционной проблемой для автомобилистов и пешеходов – на дорогах, тротуарах, в дворовых проездах появились большие лужи.

В редакцию “Толка” поступило сразу несколько обращений и жалоб на то, что в некоторых местах в центре города весьма проблематично переходить проезжую часть. Свое недовольство высказывают и автомобилисты, недоумевающие, почему ливневая канализация не справляется с талыми водами.

Взято отсюда

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