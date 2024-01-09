Рекордный урожай гречихи собрали аграрии в Алтайском крае

В регионе собрали список из десяти районов с самым большим урожаем
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае в 2023 году вновь собрали рекордный урожай гречихи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Край с результатом в 929 тысяч тонн занял первое место среди регионов России по собранному урожаю гречихи. Также установлен новый рекорд по отношению к собственным показателям за всю историю возделывания культуры.
В регионе подготовили список из десяти районов края с самым высоким урожаем:
– Целинный район – 60 тыс. тонн;
– Троицкий – 51 тыс. тонн;
– Советский – 46 тыс. тонн;
– Красногорский – 44 тыс. тонн;
– Солтонский – 42 тыс. тонн;
– Бийский – 39 тыс. тонн;
– Алейский – 32 тыс. тонн;
– Усть-Пристанский – 31 тыс. тонн;
– Зональный – 24 тыс. тонн;
– Косихинский – 23 тыс. тонн.
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