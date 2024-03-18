Рекорды Путина и ДЭГ. Как прошли выборы президента России в Алтайском крае

84,88% избирателей в Алтайском крае поддержали действующего президента Путина

Выборы президента России / Фото: amic.ru

Президентские выборы в России завершились, сейчас заканчивается подведение итогов. С очень высоким результатом победил действующий президент России Владимир Путин, который пойдет уже на пятый свой срок (третий подряд). В Алтайском крае результат у Путина также рекордный. Подробно об итогах выборов рассказала глава алтайского избиркома Ирина Акимова на пресс-конференции 18 марта.

За кого проголосовали в Алтайском крае?

В очном голосовании результаты кандидатов на пост президента страны оказались такими:

Владимир Путин (самовыдвиженец) – 84,88% избирателей (890 855 человек);

Николай Харитонов (КПРФ) – 5,41% (56 813 человек);

Владислав Даванков (“Новые люди”) – 4,58% (48 104 человека);

Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,63% (38 105 человек).

По электронному голосованию места распределились так:

Владимир Путин (самовыдвиженец) – 87,29% (227 085 человек);

Владислав Даванков (“Новые люди”) – 5,53% (14 387 человек);

Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4,24% (11 039 человек);

Николай Харитонов (КПРФ) – 2,94% (7 649 человек).

Больше всего голосов за Путина отдали жители следующих районов:

Родинский район – 95,67%;

ЗАТО Сибирский – 89,14%;

Благовещенский район – 89,14%;

Кулундинский район – 89,7%;

Алейский район – 88,8%;

Немецкий район – 88,72%;

Кытмановский район – 88,41%;

Ключевский район – 88,26%;

Петропавловский район – 87,9%.

По испорченным бюллетеням точных данных у избиркома пока нет, сказала Акимова.

Ирина Акимова/ Фото: amic.ru

Какая явка в Алтайском крае?

Всего в Алтайском крае 1,7 млн избирателей. Из них проголосовало чуть больше миллиона человек. Общая явка в Алтайском крае составила 59,89%, сообщила Акимова.

34 территориальные избирательные комиссии Алтайского края показали высокий уровень явки. Среди них:

Родинский район – 98,41% избирателей;

Алейский район – 82,97%;

Кытмановский район – 82,49%;

Кулундинский район – 79,87%;

Завьяловский район – 78,51%;

ЗАТО Сибирский – 76,87%;

Заринский район – 76,39%;

Краснощековский район – 75,69%;

Рубцовский район – 74,16%;

Петропавловский район – 74,12%.

Что касается городов, то в Рубцовске явка составила 42,44%, в Бийске (в восточной его части) – 41,85%, а в приобской части превысила 45% (в общем в городе явка составила около 43,5%), в Белокурихе – 53,73%.

В Барнауле по районам явка была следующей:

Центральный район – 45, 07%;

Индустриальный район – 47,93% у первой территориальной избирательной комиссии и 45,35% – у второй;

Ленинский район – 47%;

Железнодорожный район – 47,55%;

Октябрьский район – 49,1%.

Выборы президента России/ Фото: amic.ru

По ДЭГ явка была высокой – из зарегистрированных 276,8 тысячи избирателей проголосовали почти 261,5 тысячи человек (то есть 94,47%). При этом часть избирателей бюллетени получили, но так и не проголосовали. В основном это произошло из-за технических сбоев или из-за того, что избиратель решил не заполнять бюллетень. При этом бланк действовал до 20:00 17 марта и человек мог к нему вернуться.

Общая явка по краю оказалась ниже выборов 2018 года, когда на участки пришло 65,4%. Причины снижения явки глава алтайского избиркома комментировать не стала и отметила, что это предмет изучения экспертов.

Почему ДЭГ стал таким популярным?

Акимова ответила на вопрос и о популярности ДЭГ в Алтайском крае. Она сказала, что электронное голосование стало распространенным способом голосования по всей России. В Алтайском крае оно появилось на губернаторских выборах в прошлом году, и регион сразу показал хорошие результаты по регистрации избирателей.

“Цифровая продвинутость населения у нас неплохая. На сегодня у нас 98 из 100 пользователей – физических лиц пользуются интернетом и различными ресурсами. Практика последних двух лет показывает, что избиратель один из первых откликнулся. Общество меняется, избиратель XXI века другой. И если избиратель этот тип выбрал, он вряд ли забудет и не придет”, – пояснила Акимова.

Выборы президента России / Фото: amic.ru

На что жаловались избиратели и были ли нарушения?

Серьезных нарушений на выборах не было, сказала Акимова. Она прокомментировала и несколько сообщений, которые поступали из соцсетей. Так, Акимова еще раз опровергла то, что на нескольких участках не работали камеры видеонаблюдения.

Также Акимова опровергла и принуждение избирателей к ДЭГ. В соцсетях некоторые пользователи писали о том, то работодатели заставляли их проголосовать электронно за любого из кандидатов. Однако Акимова сказала, что они таких постов не видели. Жалобы были, однако информация не подтвердилась, сказала Акимова.

“Никакого инцидента на эту тему не произошло. Но тем не менее мы к каждому такому случаю прислушивались и по мере возможности пытались реагировать и напрямую работать с избирателями. И очень часто как раз была ситуация, когда в результате обсуждения оказывается, что повода для таких больших высказываний или комментариев и не было”, – ответила она.

Выборы президента России / Фото: amic.ru

По поводу незаконной агитации в избирком не поступило ни одного обращения, сообщила Акимова.

“Мы специально вели разъяснительную работу среди политических деятелей, особенно по поводу ведения аккаунтов в сети, что тот или иной материал может быть расценен как ведение предвыборной агитации. Мы надеемся, что на участников избирательного процесса работа повлияла, потому что многие до сих пор считают, что ведение любой деятельности в интернете во время голосования не регламентируется избирательным законодательством. Это заблуждение и незнание закона”, – сказала Акимова.

Прокомментировала глава алтайского избиркома и жалобы на портреты кандидата Путина, которые не сняли в школах во время выборов. Она пояснила, что размещение государственной символики, портретов руководителей региона по закону образования является обязательной частью образовательного процесса, и это “объект образовательной деятельности, который не имеет никакого отношения к избирательному законодательству”.

“В данном случае правовые нормы здесь однозначны. Только незаконные агитационные материалы подвергаются тому, чтобы они убирались с мест их размещения. Участники избирательного процесса, которые такую информацию распространили, показали крайне низкий уровень грамотности, правовой культуры и знания действующего законодательства. Материалы, которые размещаются в образовательных учреждениях для образовательной деятельности, не попадают под действие избирательного законодательства и не являются агитационными материалами”, – разъяснила она.

Выборы президента России / Фото: amic.ru

Были ли серьезные инциденты на участках?

Серьезных инцидентов на участках также не было, кроме случая с женщиной, которая пыталась разорвать книгу избирателей. Акимова отметила, что в Алтайском крае все дни (в том числе в ночное время) шло круглосуточное видеонаблюдение.

“Случай имел место быть, произошел надрыв списка избирателей для голосования. Эмоциональная такая ситуация. Я думаю, что правоохранители все выяснят. Это не было связано с причинением вреда жизни, здоровью, но вот бывает иногда. Более серьезных моментов на территории края не зафиксировано. Мы очень признательны нашим коллегам и правоохранительным органам, которые работали на участках. Был очень высокий уровень обеспечения безопасности на избирательных участках”, – отметила Акимова.

Выборы президента России/ Фото: amic.ru

Ранее глава Центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае Алексей Чесноков пояснил, что жительнице Барнаула, которая попыталась порвать книгу избирателей, может грозить до пяти лет колонии.

Напомним, что Центр общественного наблюдения за президентскими выборами Алтайского края также не зафиксировал серьезных нарушений на выборах президента России. Были лишь незначительные нарушения. Прочитать о них можно здесь.

Отметим, что выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По результатам обработки 99,76% протоколов УИК победу одержал Владимир Путин, набравший 87,26% голосов. На втором месте – представитель КПРФ Николай Харитонов (4,3%), на третьем – кандидат от “Новых людей” Владислав Даванков (3,84%), а на четвертом – глава ЛДПР Леонид Слуцкий (3,21%). Явка по всей России стала рекордной и составила 77,44% избирателей.

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