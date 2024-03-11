Ректор АГМУ посетила открытие нового производственного фармацевтического комплекса

А также приняла участие в обсуждении актуальных вопросов в фармацевтической отрасли

Ирина Шереметьева / Фото: пресс-служба АГМУ

Представители Алтайского государственного медицинского университета посетили предприятие ЗАО “Эвалар” в рамках рабочего визита. Он был организован в контексте межрегиональных научно-практических конференций, проводимых компанией, на тему “Актуальные возможности профилактики и лечения в практике врачей разных специальностей в 2024 году”.

В состав делегации от АГМУ вошли:

ректор, профессор, доктор медицинских наук Ирина Шереметьева;

профессор кафедры урологии и андрологии, доктор медицинских наук Борис Неймарк.

На мероприятии разбирали важные вопросы, актуальные для современной фармацевтики. Ключевым направлением обсуждений была тема альтернатив зарубежным лекарствам. Эксперты представили свои материалы по различным направлениям медицины: онкологии, гинекологии и другим.

В секции “Урология” ключевым стал доклад Бориса Неймарка о растительных лекарственных средствах в комплексной терапии пациентов с нефролитиазом. Обсудили возможности повышения эффективности лечения.

Делегация АГМУ на “Эвалар” / Фото: пресс-служба АГМУ

По окончании конференции гости посетили современный производственный комплекс компании “Эвалар” для выпуска лекарственных средств, соответствующих международным стандартам GMP*.

“Отрадно, что такой фармацевтический гигант, известный на всю нашу страну, не просто находится на территории Алтайского края, но и использует все богатство уникальных алтайский растений”, – говорит Ирина Шереметьева.Ректор также подчеркнула важность того, что в нынешних условиях санкционного давления отечественная фармацевтика становится крепкой опорой для здравоохранения.

*GMP (“ДжиЭмПи”)

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