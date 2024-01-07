Ректор алтайского вуза рассказал, что его расстроило на выставке “Россия” в Москве

Сергей Бочаров провел новогодние каникулы в Москве

Фото: телеграм-канал Сергея Бочарова

Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров провел новогодние каникулы и посетил выставку “Россия” на ВДНХ, об этом он написал в своем телеграм-канале. Выставка ректору очень понравилась, он увидел много посетителей из других регионов страны.

“Идея еще советского правительства – демонстрации достижений страны оказалась очень востребованной. Через современные выставочные технологии, визуальные эффекты посетители узнают много нового как о регионах, так и целых отраслей”, – написал ректор классического вуза.

Сергей Бочаров пояснил, что с большим интересом прошли через площадки всех регионов страны и сделал несколько памятных фотографий.

“Что бросается в глаза, так это обилие современных технологий: роботы, космические сервисы, цифровые решения лидеров ИТ-индустрии VK, СБЕРа, “Яндекса”, “Ростелекома”. Грандиозные масштабы и сильные впечатления!” – добавил Бочаров и отметил, что его расстроило на выставке только одно: пары дней для знакомства со всеми площадками было явно недостаточно.

Кстати, наш журналист Александр Соколов (хоть очень боялся лететь на самолете в Москву) тоже посетил выставку “Россия” на ВДНХ и написал об этом текст.

горняк



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