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Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей вузов на Алтае

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Второе место заняли два других ректора

Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей вузов на Алтае

Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг муниципальных глав Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2023 года. Медиарейтинг подготовила “Атмосфера”.

Лидеры декабрьского рейтинга:

  • ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 1-е место (9 упоминаний);
  • ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 2-е место (5 упоминаний);
  • ректор АГАУ Николай Колпаков – 2-е место (6 упоминаний);
  • ректор АлтГТУ Андрей Марков – 3-е место (4 упоминания).

Рейтинг: asfera.info

“Сергей Бочаров принял участие в открытии в АлтГУ цифровой образовательной студии по продвижению русского языка и культуры за рубежом; на семинаре-совещании с исполнителями государственных заданий по международной деятельности в Минобрнауки РФ рассказал о результатах научно-образовательной и экспертно-аналитической работы НОЦ алтаистики и тюркологии “Большой Алтай” за 2023 год; провел заседание Алтайского регионального отделения Российского профессорского собрания, председателем которого он является”, – отмечает издание.

новости Алтайский

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