Ректор АлтГУ Сергей Бочаров обсудил с ведущими профессорами актуальные вопросы жизни вуза

6 марта состоялось очередная встреча интеллектуального профессорского клуба АлтГУ, где в формате открытого диалога ректор обсуждает с ведущими профессорами текущие вопросы жизни университета.

Во встрече участвовали заведующий кафедрой ботаники Марина Силантьева , директор Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ Александр Шмаков , заведующий кафедрой социальной и молодежной политики Светлана Максимова , заведующий лабораторией древней и средневековой археологии Евразии Сергей Серегин , заведующий кафедрой радиофизики и теоретической физики Анатолий Лагутин , заведующий кафедрой востоковедения Юлия Лысенко , профессор кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций Ольга Воронкова , профессор кафедры математического анализа Евгений Родионов , заведующий кафедрой информационной безопасности Виктор Поляков , профессор кафедры экономики и эконометрики Светлана Лобова .

Беседа началась с небольшого отчета ректора, Сергей Николаевич рассказал, что сделано по тем вопросам, которые поднимались на прошлой встрече. Так, например, профессуру волновали процедура прохождения медосмотра, изменение редакторской политики научных журналов АлтГУ, поддержка диссертационных советов и другие.

Ректор Сергей Бочаров отметил:

— Все вопросы мы проработали. Буквально на днях в АлтГУ вышел приказ о дополнительных выплатах секретарям диссертационных советов. С управлением кадров урегулирована процедура организации медосмотра, остаются вопросы к его качеству, но над этим тоже идет работа.

Профессора обсудили с ректором карту научных направлений АлтГУ, перспективы создания зеркальной лаборатории с ВШЭ, перспективы строительства кампуса АлтГУ, новые базы учебных практик в Горном Алтае.

Завершилась встреча поздравлением женщин-ученых с наступающим 8 марта.

Взято отсюда.

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