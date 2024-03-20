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Ректор педуниверситета возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов

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На втором и третьем местах ректоры АГМУ и АлтГТУ

Ректор педуниверситета возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Алтайский государственный педагогический университет / Фото: altspu.ru

Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко возглавила рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2024 года. Медиарейтинг подготовила “Атмосфера”.

Лидеры рейтинга за февраль 2024 года:

ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 1 место, 17 упоминаний;

ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 2 место, 12 упоминаний;

ректор АлтГТУ Андрей Марков – 3 место, 11 упоминаний.

Медиарейтинг ректоров вузов за февраль 2024 года / Инфографика: “Атмосфера”

“Ирина Лазаренко приняла в педагогическом университете генерального директора Российского общества “Знание” Максима Древаля и рассказала о присоединении к АлтГПУ Алтайского гуманитарно-педагогического университета (Бийск). Два этих инфоповода обеспечили ей первое место в медиарейтинге”, – отмечает издание.

Горняк22

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