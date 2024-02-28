Ремонт аварийной школы в селе Быково Шипуновского района «потянет» на 52,5 млн рублей

В селе Быково Шипуновского района дети продолжают учиться в здании, принадлежащем местному сельскохозяйственному кооперативу.

Помещение временно приспособили под учебные цели благодаря инициативе родителей и местного фермера. Об этом «Вести» рассказывали осенью. Сейчас на повестке дня – ремонт основного здания школы. Уже полгода кабинеты производственного кооператива «Быковский» не отличить от обычных школьных классов. Здесь учатся 48 детей из села Быково – здание бывшей школы признано аварийным. Здание школы будут ремонтировать и об этом неоднократно заявляли в районной администрации. За счет каких источников – пока решается. Возможно, ее включат в федеральную программу капремонта. Или, что более вероятно, в краевую адресную инвестиционную программу. По предварительным расчетам, на ремонт потребуется больше 52,5 млн рублей. Здание бывшей школы, говорят родители учеников, стремительно ветшает на глазах. К тому же, его сейчас отключили от отопления. В старых кабинетах и коридорах – влажно. Если время будет упущено, цена ремонта может вырасти.

Взято отсюда.

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