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Ремонт дома с обвалившимся фасадом начали в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

На месте круглосуточно дежурят полицейские и спасатели

Фото: barnaul.org

Ремонт барнаульской многоэтажки с обвалившимся фасадом начали специалисты. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Сейчас по адресу Павловский тракт, 126, ведут подготовительные работы. Установили ограждение, монтируют фасадный подъемник. 

Круглосуточно на месте дежурят сотрудники полиции и представители управления ГО ЧС. Снимать поврежденные части фасада начнут 14 сентября.

Процесс контролируют администрации города и района.

Напомним, вечером 12 сентября со стены 16-этажного дома № 126 на Павловском тракте – с 3 по 11 этаж – обрушились кирпичи на тротуар и проезжую часть, повредив два припаркованных автомобиля.  

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