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Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

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Аварийные работы в районе дома на улице Георгия Исакова, 213, завершены — тепло скоро вернется в дома

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

Фото: СГК

Аварийные работы на участке теплосети в районе дома на улице Георгия Исакова, 213, завершены. Как сообщает пресс-служба городского филиала СГК, сейчас участок заполняется теплоносителем.

Об аварии стало известно днем. Для устранения дефекта потребовалось заменить поврежденный участок трубопровода диаметром 500 мм.

“В 22:15 аварийно-ремонтная бригада завершила монтаж новой трубы. Началось заполнение участка теплоносителем”, – рассказали в СГК.

Параметры теплоснабжения начнут восстанавливаться после заполнения. Жителей домов, которые временно остались без горячей воды и отопления, поблагодарили за терпение.

новости Алтайский

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