Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

Аварийные работы в районе дома на улице Георгия Исакова, 213, завершены — тепло скоро вернется в дома
Фото: СГК
Аварийные работы на участке теплосети в районе дома на улице Георгия Исакова, 213, завершены. Как сообщает пресс-служба городского филиала СГК, сейчас участок заполняется теплоносителем.
Об аварии стало известно днем. Для устранения дефекта потребовалось заменить поврежденный участок трубопровода диаметром 500 мм.
“В 22:15 аварийно-ремонтная бригада завершила монтаж новой трубы. Началось заполнение участка теплоносителем”, – рассказали в СГК.
Параметры теплоснабжения начнут восстанавливаться после заполнения. Жителей домов, которые временно остались без горячей воды и отопления, поблагодарили за терпение.
новости Алтайский
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