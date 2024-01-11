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Рэпера Vacio могут отправить в армию после участия в голой вечеринке Ивлеевой

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Рэпера Vacio могут отправить в армию после участия в голой вечеринке Ивлеевой

Армия. Военный. Солдат Фото: pixabay.com

После “голой” вечеринки рэпера дважды арестовывали. Первый раз он провел под стражей 15 суток, во второй его арестовали на 10 суток. В это же время он заявил о желании отправиться в армию

Рэпера Vacio (Николай Васильев), который появился на “голой” вечеринке Ивлеевой в одном носке, могут весной забрать в армию. По предварительным данным, его доставляли в московский военкомат, где вручили повестку. Об этом сообщает Ura.ru.

Кроме того, артист якобы сам изъявил такое желание. По информации Telegram-канала Shot, рэпер уже прошел медкомиссию. При этом ранее 25-летний исполнитель не был призван в Екатеринбурге по решению врачебной комиссии.

Напомним, рэпера Vaсio арестовали на 15 суток за появление практически в голом виде на вечеринке. Его признали виновным по статьям о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Взято отсюда

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