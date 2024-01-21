Рэперов Baby Melo и Badri задержали во время выступления в питерском клубе

Музыкантов полицейские увели в автозак прямо со сцены

Фото: pxhere.com

В Санкт-Петербурге во время концерта в одном из клубов задержали рэперов Baby Melo и Badri. Об этом сообщает Shot.

Сотрудники вошли в заведение и вывели музыкантов прямо со сцены. По одной из версий, правоохранители прибыли после сообщений о том, что здесь избили девушку. По другой – задержали рэперов из-за мата со сцены.

Их обоих увезли в отделение полиции. Также сообщается, что в отделение вместе с артистами попали еще 16 человек за распитие алкоголя у клуба.

По словам очевидцев, после неожиданного завершения концерта у входа в заведение началась драка.

новости Алтайский



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