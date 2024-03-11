Репродуктивное здоровье жителей края – основной приоритет

В Бийске при поддержке Минздрава Алтайского края на площадке ЗАО «Эвалар» прошла встреча практикующих врачей с представителями Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова», ФГБОУ ВО Алтайского Государственного Медицинского Университета. Основная цель – улучшить качество оказания медицинской помощи на местах, расширив доступ к новым научным данным, актуальным клиническим практикам.

Помимо образовательной программы, научных дискуссий, собравшимся показали производство лекарств. Чтобы своими глазами увидеть и убедиться, что отечественное производство может быть передовым и высокотехнологичным, а у пациентов есть возможность получать доступную терапию, клинически равноценную западным аналогам.

По мнению доктора медицинских наук, профессора кафедры урологии и андрологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России Бориса Неймарка, проведение научно-практических конференций для врачей в регионах будет способствовать росту качества оказания медицинской помощи на местах: «Специалисты из отдаленных уголков нашей страны могут приобщиться к передовым научным медицинским знаниям, технологиям, узнать больше о доступной и оптимальной терапии заболеваний. В конце концов, все это на пользу тем, ради кого мы все работаем – на пользу нашим пациентам».

Председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева подчеркнула, что компания не первый год проводит образовательные мероприятия для практикующих врачей в регионах и стремится затронуть максимально широкий спектр вопросов, с которыми сталкиваются врачи в своей практике: «Подобные мероприятия для врачей проводятся компанией регулярно. Сегодняшняя встреча проходит в период гендерных праздников и сфокусирована на вопросах репродуктивного здоровья. Важно отметить, что вопросы репродуктивного здоровья, а также качества жизни женщин в различные периоды возрастных трансформаций давно и прочно заняли одно из наиболее значимых мест в научно-исследовательской работе компании». В ассортименте той же компании «Эвалар» – порядка 40 наименований таких препаратов.

«Вопросы репродуктивного здоровья, а также качества жизни женщин должны быть в центре внимания общества и практикующих врачей, особенно учитывая то значение, которое придается сегодня на государственном уровне решению демографических проблем. Поэтому важность таких конференций огромна, – подчеркнул доктор медицинских наук, профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Леонид Спивак, – С другой стороны, такие мероприятия – уникальная возможность для врачей лично убедиться в потенциале отечественного производства. Очень важно, что сегодня расширяются возможности врачей по назначению качественных и доступных препаратов, произведенных в России, но при этом клинически равноценных западным аналогам».

Взято отсюда.

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