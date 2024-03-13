Решетников: Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ

Общий уровень внедрения в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%

Нейросеть / Фото: unsplash.com

Россия вошла в десятку лидеров по внедрению искусственного интеллекта, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Как сообщает РИА Новости, об этом в ходе сессии по ИИ на выставке “Россия” выступил министр экономики и развития Максим Решетников.

Он отметил, что общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%. Вместе с тем развивается технология генеративного ИИ, который будет способен самостоятельно создавать продукт. По числу моделей подобных нейросетей Россия – четвертая в мире.

Решетников добавил, что использование ИИ позволяет влиять на производительность труда, оптимизируя процессы, а также снижать издержки и повышать качество продукции. Главное, по мнению министра, обеспечить массовое использование и тиражирование технологии в отраслях.

новости Локтевский



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