Рестораны и гостиницы Алтайского края застопорились в развитии из-за дефицитов

Ресторан. Общепит Фото: pixabay

“Сейчас рестораторам не до инвестиций в собственный бизнес”, – уверен эксперт Михаил Хмелинин, представляющий эту отрасль

Объем инвестиций в гостиницы и предприятия общественного питания Алтайского края в первом полугодии 2023 года составил 26 млн рублей. Это на 71,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, приводит данные региональное министерство экономического развития. Ресторатор Михаил Хмелинин подтверждает нерадостный тренд и называет причины происходящего.

По данным отчета за первые полгода, отрасль гостиниц и общепита оказалась одной из самых депрессивных. Сильнее инвесторы отвернулись разве что от деятельности по операциям с недвижимостью, говорится в отчете минэконома.

“В этом году я не припомню в Алтайском крае стартов работ над новыми проектами. Разве что кофейни открываются или заведения, которые начали строить давно. Сейчас рестораторам не до инвестиций в собственный бизнес, – объясняет Михаил Хмелинин, представляющий ресторан ONNY в Барнауле. – Нам бы выжить в текущей обстановке”.

Эксперт говорит, что из-за почти 40% роста цен на продукты за последнее время рестораны испытывают большие трудности.

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