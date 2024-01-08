Ретейлеры объяснили, почему в российских регионах из магазинов пропала курица

Восстановление графика поставок ожидается в ближайшие дни

Продуктовые ретейлеры объяснили, почему в некоторых российских регионах из магазинов пропала курица. Как отметили в компании X5 Group, задержки поставок охлажденной птицы связаны в том числе из-за сильных снегопадов и морозов. Ретейлер ожидает, что в ближайшие дни график поставок восстановится, сообщает ТАСС.

“В первые дни января в некоторых российских регионах по разным причинам, в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов, наблюдаются задержки поставок продуктов, в частности охлажденной птицы”, – отметили в ретейлере.

На данный момент предпринимают все возможное, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить покупателей всем необходимым.

“Ожидаем, что в ближайшие дни график поставок восстановится и ситуация нормализуется”, – отметили в компании.

Отметим, что ранее СМИ в нескольких субъектах РФ сообщили об отсутствии куриного мяса в магазинах в этих регионах.

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