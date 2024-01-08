Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ретейлеры объяснили, почему в российских регионах из магазинов пропала курица

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Ретейлеры объяснили, почему в российских регионах из магазинов пропала курица

Восстановление графика поставок ожидается в ближайшие дни

Продуктовые ретейлеры объяснили, почему в некоторых российских регионах из магазинов пропала курица. Как отметили в компании X5 Group, задержки поставок охлажденной птицы связаны в том числе из-за сильных снегопадов и морозов. Ретейлер ожидает, что в ближайшие дни график поставок восстановится, сообщает ТАСС.

“В первые дни января в некоторых российских регионах по разным причинам, в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов, наблюдаются задержки поставок продуктов, в частности охлажденной птицы”, – отметили в ретейлере.

На данный момент предпринимают все возможное, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить покупателей всем необходимым.

“Ожидаем, что в ближайшие дни график поставок восстановится и ситуация нормализуется”, – отметили в компании.

Отметим, что ранее СМИ в нескольких субъектах РФ сообщили об отсутствии куриного мяса в магазинах в этих регионах.

погода на неделю , погода ростов ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Алтайском крае открыли несколько трасс: в регионе всё еще метель и ветер

08.01.2024

 Новости Алтай

Для барнаульцев почти не останется субсидированных авиабилетов, но вариант сэкономить есть

08.01.2024

 Новости Алтай

«Цель — все рекорды России». Барнаулец стал самым быстрым легкоатлетом Европы за последние 25 лет

08.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае снова перекрыли трассу: всё из-за ухудшения погоды

08.01.2024

 Новости Алтай

Как вернуться к работе и не быть уволенным после долгих январских выходных — советы экспертов

08.01.2024

 Новости Алтай

Год процветания или потерь? Считаем по специальной формуле астролога, каким будет ваш 2024-й

08.01.2024

 Новости Алтай

«Чтоб у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья»: всё, что известно о скандале с проклятиями от генерала МЧС в Волгограде

08.01.2024

 Новости Алтай

Патриарх Кирилл: христианство на теряющем веру Западе сменяет другая религия

08.01.2024

 Новости Алтай

В ЦГБ Бийска установят новое медицинское оборудование для диагностики сосудов

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix