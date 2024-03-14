Reuters: ЦРУ при Трампе развернуло в КНР информкампанию против властей

Небольшая группа оперативников использовала поддельные учетные данные для распространения негативных материалов о правительстве Си Цзиньпина

Китайский флаг / Фото: pxhere.com

Бывший президент США Дональд Трамп во время своего нахождения на посту санкционировал операцию ЦРУ, которая была призвана настроить население Китая против правительства республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди бывших американских чиновников.

По информации агентства, операция подразумевала влияние на социум через социальные сети. Небольшая группа оперативников использовала поддельные учетные данные для распространения негативных материалов о правительстве Си Цзиньпина, одновременно передавая пренебрежительные разведданные зарубежным новостным агентствам.

Например, ЦРУ распространяло тезисы, что члены Коммунистической партии Китая выводили за рубеж деньги. Также критиковался проект “Один пояс – один путь”.

горняк



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