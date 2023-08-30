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Reuters: РФ отказалась от помощи других стран в расследовании гибели Пригожина

ГОРНЯК2201 mins

Ранее бразильская CENIPA заявляла о готовности присоединиться к расследованию

Фото: t.me/orchestra_w

Россия уведомила о решении не расследовать обстоятельства крушения бизнес-джета бизнесмена Евгения Пригожина в соответствии с международными стандартами “в данный момент”. Как сообщает РБК, об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA). 

Ранее организация заявляла о готовности присоединиться к расследованию в том случае, если Москва пригласит их, а сама работа будет идти в рамках международных правил.

Напомним, что на прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва — Санкт-Петербург. На борту находился Пригожин и командир ЧВК “Вагнер” Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек. Все они погибли.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока речи о международном расследовании не идет, делом о крушении занимается Следственный комитет. Среди версий происшествия рассматривается и “преднамеренное злодеяние”.

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