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Ревнивый россиянин прибил ноги девушки к доске

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Мужчина уже был неоднократно судим за различные преступления

Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге в ночь на 25 октября 32-летний мужчина прибил ноги бывшей девушки к доске в гараже, пишет ura.ru.

“Он из ревности сначала избил ее, потом облил бензином и прибил ноги к доске. После этого посадил ее в машину и повез в лес, чтобы убить”, – отмечает издание.

Пострадавшая смогла устроить ДТП и тем самым спасти свою жизнь. Подозреваемый скрылся, но был оперативно задержан. Теперь его обвиняют в покушении на убийство.

По данным городского УМВД, мужчина уже был судим за кражи, побои, причинение вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, грабеж и вождение в нетрезвом виде. Также известно, что он работал сварщиком в автомастерской.

Горняк22

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