Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после взрыва на ТЭЦ

По данным главы региона, погибших и пропавших нет
Шагонарская ТЭЦ / Фото: t.me/khovalyg_live
В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ в городе Шагонар, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.
Предварительно, инцидент случился в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. По словам политика, пожар уже потушили. Точные причины произошедшего устанавливаются. Погибших и пропавших нет.
Пока подача тепла в городе приостановлена.
Ранее Ховалыг писал, что в результате ЧП пострадали 18 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. СК тем временем возбудил уголовное дело.
Горняк22
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