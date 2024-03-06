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Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после взрыва на ТЭЦ

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По данным главы региона, погибших и пропавших нет

Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после взрыва на ТЭЦ

Шагонарская ТЭЦ / Фото: t.me/khovalyg_live

В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ в городе Шагонар, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Предварительно, инцидент случился в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. По словам политика, пожар уже потушили. Точные причины произошедшего устанавливаются. Погибших и пропавших нет. 

Пока подача тепла в городе приостановлена. 

Ранее Ховалыг писал, что в результате ЧП пострадали 18 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. СК тем временем возбудил уголовное дело.

Горняк22

Источник

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