Режим повышенной готовности объявили в Рубцовске

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09 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае решили ввести режим повышенной готовности. Должна быть усилена работа аварийных бригад, чтобы быстро справиться с последствиями чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

Из-за сложной обстановки, в том числе метелей, снегопадов, гололедицы и ветра, несколько муниципальных образований края уже функционируют в режиме ЧС. Это Целинный, Косихинский, Завьяловский, Михайловский районы, города Заринск, Новоалтайск, Рубцовск. Если потребуется, такие решения будут приняты и по поводу других территорий края.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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город Горняк