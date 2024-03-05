Режиссер Эмир Кустурица признался, что хочет съездить на Алтай

Он рассказал, что во время учебы смотрел несколько фильмов Василия Шукшина

Фото: телеграм-канал “Катунь 24”

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о том, что хочет побывать на Шукшинском кинофестивале. Об этом сообщает “Катунь 24”.

Во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Кустурица провел встречу с участниками, где каждый мог задать ему интересующий вопрос.

Представитель делегации Алтайского края волонтер Наталья Вязанцева спросила о том, когда Кустурица все-таки доберется до Шукшинского кинофестиваля. Отметим, что его участие ранее уже было анонсировано.

Кустурица отметил, что во время учебы в университете он смотрел фильмы Василия Шукшина, а также добавил, что хотел бы приехать на Алтай и поучаствовать в мероприятии.

Горняк22



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