реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Режиссер Эмир Кустурица признался, что хочет съездить на Алтай

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Он рассказал, что во время учебы смотрел несколько фильмов Василия Шукшина

Режиссер Эмир Кустурица признался, что хочет съездить на Алтай

Фото: телеграм-канал “Катунь 24”

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о том, что хочет побывать на Шукшинском кинофестивале. Об этом сообщает “Катунь 24”.

Во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Кустурица провел встречу с участниками, где каждый мог задать ему интересующий вопрос.

Представитель делегации Алтайского края волонтер Наталья Вязанцева спросила о том, когда Кустурица все-таки доберется до Шукшинского кинофестиваля. Отметим, что его участие ранее уже было анонсировано.

Кустурица отметил, что во время учебы в университете он смотрел фильмы Василия Шукшина, а также добавил, что хотел бы приехать на Алтай и поучаствовать в мероприятии. 

Горняк22

Источник

горняк22 телеграм
6 марта в Алтайском крае потеплеет до +5 градусов, но подует ветер

6 марта в Алтайском крае потеплеет до +5 градусов, но подует ветер

Весна. Март. Погода Фото: pexels.com Накануне длинных мартовских выходных в…

Узнать больше

В Барнауле за 15,5 млн рублей продают BMW X7 в американской пленке

В объявлении указали, что иномаркой владел один собственник. Машину, по…

Узнать больше
Что за новый самолет Ил-212, появление которого анонсировал Сергей Шойгу

Что за новый самолет Ил-212, появление которого анонсировал Сергей Шойгу

Пилот. Летчик. Самолет Фото: unsplash.com Для российской армии разрабатывают новый легкий…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp