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Режиссер сериала “Улицы разбитых фонарей” скончался на приеме у врача

редактор01 mins

Михаилу Мамедову был 71 год

Фото: unsplash.com

В возрасте 71 года ушел из жизни режиссер сериала “Улицы разбитых фонарей” Михаил Мамедов. Как сообщает “Регнум”, об этом им заявил собственный источник, знакомый с ситуацией.

По их информации, режиссер пришел в поликлинику вместе с супругой. Внезапно ему стало плохо – он упал. Прибывшие на место врачи констатировали смерть Мамедова.

“В поликлинике скончался 71-летний мужчина. Предварительная причина смерти – сердечно-сосудистая недостаточность”, – заявил собеседник информагентства.

Информацию о происшествии передали в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.

Мамедов родился 19 октября 1951 года. Окончил ГИТИС и высшие режиссерские курсы при Минкультуры СССР. Снял множество известных сериалов: “Паутина”, “Улицы разбитых фонарей – 8”, “Такова жизнь”, “Путейцы-2” и другие. Также сыграл Муслима Магомаева в фильме “Аккорды долгой жизни”.

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