Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Резкое похолодание с дождями и ветром пришло в Алтайский край 23 сентября - ГОРНЯК22
23.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Резкое похолодание с дождями и ветром пришло в Алтайский край 23 сентября
Новости Алтай
Народные приметы 23 сентября. Как вылечить бессонницу на Петра и Павла
Новости Алтай
Мистический день? Когда осеннее равноденствие 2023 и в чем особенности даты
Новости Алтай
Такой день. ДТП с автобусом в Бийске и 800 млрд инвестиций в алтайскую экономику
Мир
В Белом доме уверены, что конгресс продолжит финансово поддерживать Украину
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье165 News
Новости Алтай1038 News
Новости Горняк222 News
Образование130 News
Общество284 News
Объявления79 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!

Резкое похолодание с дождями и ветром пришло в Алтайский край 23 сентября

ГОРНЯК2201 mins

Сентябрь. Погода. Фото: Виталий Барабаш

Период потепления сменился холодной осенней погодой. Также местами в эти дни возможно выпадение ледяной крупы и мокрого снега

Выходные дни в Алтайском крае начались с похолодания – 23 сентября ожидается около +11…+16 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

На большей части территории края в этот день пройдут умеренные, местами сильные дожди, грозы, также возможен град в виде ледяной крупы. Ветер подует северо-западный, 8-13 м/с, с порывами до 17-22 м/с.

В Барнауле в субботу ожидается до +11…+13 градусов и умеренный дождь. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.

Добавить комментарий

Похожие новости