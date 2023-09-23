Резкое похолодание с дождями и ветром пришло в Алтайский край 23 сентября - ГОРНЯК22

Сентябрь. Погода. Фото: Виталий Барабаш

Период потепления сменился холодной осенней погодой. Также местами в эти дни возможно выпадение ледяной крупы и мокрого снега

Выходные дни в Алтайском крае начались с похолодания – 23 сентября ожидается около +11…+16 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

На большей части территории края в этот день пройдут умеренные, местами сильные дожди, грозы, также возможен град в виде ледяной крупы. Ветер подует северо-западный, 8-13 м/с, с порывами до 17-22 м/с.

В Барнауле в субботу ожидается до +11…+13 градусов и умеренный дождь. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.