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Резкое потепление с ветром вернулось в Алтайский край 5 января

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Резкое потепление с ветром вернулось в Алтайский край 5 января

Фото: ru.freepik.com

После кратковременных морозов в регионе вновь потеплеет. Теплая погода, по прогнозу синоптиков, сохранится до конца следующей недели

Днем 5 января в Алтайском крае воздух прогреется до -2…-7, а по южным районам местами потеплеет до -2…+3 градусов. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

Утром местами появится изморозь, возможен туман. В дневное время в западных районах края в этот день вероятны небольшой снег и метель. Ветер подует юго-восточный, 5-10 м/с, с порывами до 13-18 м/с.

В Барнауле утром в пятницу ожидается изморозь, возможен туман. Днем -2…-4 градуса и преимущественно без осадков. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Взято отсюда.

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