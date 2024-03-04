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04 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Свежие новости из Приднестровской Молдавской Республики несут тревожную информацию. Депутаты съезда этой непризнанной страны обратились за помощью к Российской Федерации из-за экономической блокады, наложенной Кишиневом. Кроме того, недавно делегация из Гагаузии выразила свои жалобы на давление со стороны Кишинева, посетив Совет Федерации. Пишет Военная история.

Тем, кто комфортно расположился на своих диванах и начинает предполагать, что Тирасполь поделит судьбу восточных областей “У” и ему будет предложено присоединиться к РФ, следует сдержать свое энтузиазм. Россия не находится в положении, чтобы ввязываться в еще один конфликт.

Молдавский кризис, в отличие от ситуации в наших соседних странах, все еще может и должен быть решен дипломатическим путем.

Развивающаяся ситуация в Молдове и Приднестровье вызывает опасения и может иметь негативные последствия. Некоторые считают, что это провокация западных стран с целью втянуть РФ в новый конфликт. Однако для нас такая перспектива неприемлема. Мы осознаем, что значительная часть населения Приднестровья является гражданами России, и мы обязаны защищать их интересы.

Молдова сама по себе не обладает достаточной силой, чтобы диктовать условия России. Очевидно, что за ее спиной стоят различные западные державы, и текущий президент Майя Санду, будучи гражданкой Румынии и сторонницей Евросоюза, продвигает их политическую программу.

Возможно, западные страны стремятся расширить свое военное присутствие и отвлечь наше внимание от других проблем. Однако, Россия, принимая необходимые меры в ответ, проявляет осторожность и понимает, что мы не готовы к вступлению в новый конфликт. Военно-политическая ситуация в этом регионе представляет для нас значительные вызовы.

Парламент Приднестровья обратился за помощью, и мы окажем ее. Однако, форма помощи может быть разнообразной. Россия безусловно будет предоставлять экономическую и дипломатическую поддержку, стремясь избежать эскалации конфликта. Несмотря на провокации и экономическую блокаду, наложенную на Тирасполь, мы будем стараться не поддаваться на них и не позволять конфликту усиливаться.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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