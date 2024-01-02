Об этом свидетельствуют перехваченные радиоразговоры

Фото: pxhere.com

Военнослужащие ВСУ массово отказываются от выполнения боевых задач, о чем свидетельствуют записи радиоперехватов раненых украинских солдат. Их содержание пересказало РИА Новости.

По словам одного из военных, который получил ранение, в одном из боевых заданий “все в отказ пошли”, даже водители, которым нужно было завозить провизию на передовую и делать ротацию. При этом отказ выполнять приказы – не единичные случаи, а массовое явление среди подразделений ВСУ.

“Я вообще не знаю. Пятая же не пошла. В отказ – да, в отказ пошла. Это Сашко приезжал на “Ниве” – ну маленький, полненький. Сказал, что в отказ пошли”, – добавил он.При этом группа, которая вся отправилась на задание, понесла тяжелые потери, но после этого следующая снова отказалась. Еще один военный рассказал, что всех легкораненых украинское командование очень быстро возвращает на позиции, и они из-за этого могут недополучать необходимого лечения.

Горняк22



Источник