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РИА Новости: в России начинает снижаться цена на яйца

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В различных торговых сетях их уже можно найти дешевле “психологической отметки” в 100 рублей

РИА Новости: в России начинает снижаться цена на яйца

Фото: unsplash.com

Цены на яйца в России начали снижаться. Как сообщает РИА Новости, в различных торговых сетях их уже можно найти дешевле “психологической отметки” в 100 рублей.

Например, в сети “Азбука вкуса”, расположенной преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, десяток яиц категории C2 продается за 107 рублей. За счет скидки при онлайн-заказе они обойдутся еще дешевле – в 75 рублей.

На сайте сети “Магнит” продаются яйца категории C2 и C1 по 86 и 90 рублей соответственно. Если же делать заказ у этого ретейлера через “Мегамаркет”, то яйца обойдутся по 54 рубля, а у “Пятерочки” через сайт можно приобрести десяток яиц за 75 рублей.

По данным Росстата, цена на яйца в России за 2023 год выросла на 61,35%. При этом в 2024 году они стали дорожать – с 1 по 9 января они выросли на 0,8%.

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