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Рядом с будущим барнаульским парком разрешили строить многоквартирный дом

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Рядом с будущим барнаульским парком разрешили строить многоквартирный дом

Проект дома на ул. Взлетной, 2г Фото: ПСК "Строительная перспектива"

В Индустриальном районе вдоль ул. Взлетной начали строить два многоквартирных дома: один кирпичный, другой – панельный

Барнаульский комитет по строительству выдал разрешение на дом на ул. Взлетной, 2г. Жилой комплекс из двух зданий может соседствовать с парком 300-летия Барнаула. Его собираются разбить в этой части города.

Разрешение на строительство выдано СЗ “Олимп” Андрея Комякова (возглавляет ПСК “Строительная перспектива”). Оно действует с 21 декабря 2023-го до 21 сентября 2027 года. То есть к этому сроку его должны возвести.

Взято отсюда

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