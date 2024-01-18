Проект дома на ул. Взлетной, 2г Фото: ПСК "Строительная перспектива"

В Индустриальном районе вдоль ул. Взлетной начали строить два многоквартирных дома: один кирпичный, другой – панельный

Барнаульский комитет по строительству выдал разрешение на дом на ул. Взлетной, 2г. Жилой комплекс из двух зданий может соседствовать с парком 300-летия Барнаула. Его собираются разбить в этой части города.

Разрешение на строительство выдано СЗ “Олимп” Андрея Комякова (возглавляет ПСК “Строительная перспектива”). Оно действует с 21 декабря 2023-го до 21 сентября 2027 года. То есть к этому сроку его должны возвести.

Взято отсюда