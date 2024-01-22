Астрология. Гороскоп. Знаки зодиака Фото: pixabay.com

На этой неделе Близнецы будут успешно справляться со всеми трудностями, Дев ждет много положительных эмоций, а Скорпионов – финансовая стабильность

Профессиональный барнаульский астролог Светлана Снеговская рассказала “Толку”, что ждет каждый знак зодиака на неделе с 22 по 28 января.

Овен

У Овнов в рабочей сфере предполагается много разных событий и общения. В конце недели вы сможете позволить себе подарок, если будете разумно относиться к деньгам весь этот период. Также может возникнуть желание видоизменить свой внешний вид.

Телец

Тельцам, вероятно, предстоит перейти на новый уровень отношений со второй половиной. Самое время взять на себя ответственность в этой сфере. Но не стоит забывать и про свое здоровье, есть риск простудных заболеваний.

Близнецы

Близнецы способны успешно справиться с трудностями в бытовых и рабочих вопросах. Возможно увеличение дохода и приятное времяпрепровождение на выходных с близкими людьми, что значительно улучшит ваше настроение.

Финансист. Деньги. Финансы Фото: Unsplash.com

Рак

Ракам захочется продемонстрировать свою значимость и состоятельность в кругу семьи и знакомых, однако должный результат это вряд ли принесет. Взяв эмоции под контроль, можно добиться желаемых результатов в рабочих вопросах, а в отношениях вновь испытать яркие чувства.

Лев

Львам не рекомендуется в этот период проявлять напор в общении с окружающими, есть риск потерять авторитет. Будьте терпеливы к близким и внимательны к режиму, чтобы не нарушать работоспособность.

Дева

Девам неделя принесет много положительных эмоций, которые будут связаны с хорошим самочувствием и грамотной организацией дел. Нарушить баланс способны разве что близкие люди, у которых имеется свое представление о вашем общем времяпрепровождении.

Богатство. Бизнесмен. Богатый мужчина Фото: Unsplash.com

Весы

У Весов в начале недели удачно будут решаться вопросы взаимоотношений со второй половиной. А вот непредвиденные ситуации на работе могут заставить немного понервничать. Будьте внимательны, чтобы не допустить ошибок, которые способны привести к травмам.

Скорпион

Скорпионов в финансовых вопросах ждет стабильная неделя, однако спешить с тратами все же не стоит. А романтический настрой у семейных представителей знака позволит интересно провести совместное время на выходных.

Стрелец

Стрельцы будут склонны в этот период много времени уделять близким и родным, но сил хватит и на рабочие подвиги. Осторожность не помешает проявить в отношении своего здоровья, избегая травм и ушибов.

Таблетки Фото: pixabay.com

Козерог

Козерогам захочется навести порядок как в рабочих, так и личных делах. Вероятно, у некоторых представителей знака даже возникает желание сменить место жительства, в связи с рабочим предложением. А в любовных отношениях следует проявить терпимость, чтобы исключить конфликты.

Водолей

Водолеям предстоит интересная неделя. Порадуют не только финансовые поступления, но и коммуникация с окружающими. В личных отношениях может не хватить эмоций и внимания со стороны партнера, из-за чего представители знака могут испытывать неудовлетворенность.

Рыбы

Рыбам следует больше времени уделить близким людям, с которыми отношения выстраиваются не так хорошо, как хотелось бы. Так, коммуникация потребует и финансовых вложений с вашей стороны.

Взято отсюда