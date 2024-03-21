Дом на ул. Эмилии Алексеевой, 13а в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Женщина с 2011 года жила в бывшем общежитии на ул. Эмилии Алексеевой, 13а, но теперь ее просят освободить занимаемую ею комнату

Уже менее чем через три месяца пенсионерка из Барнаула Надежда Березовская рискует пополнить ряды бездомных. Инвалида III группы в судебном порядке обязали освободить комнату в бывшем общежитии на ул. Эмилии Алексеевой, 13а. В ней она проживала по договору социального найма с 2011 года.

“Свое жилье подарила мошенникам”

По словам Березовской, еще до того как поселиться в муниципальном жилье, она имела в собственности комнату в этом же доме, но потеряла ее после того, как связалась с мошенниками.

Взято отсюда