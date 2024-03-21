реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Рискует стать бездомной. Пенсионерку в Барнауле выселяют из муниципального жилья

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Рискует стать бездомной. Пенсионерку в Барнауле выселяют из муниципального жилья

Дом на ул. Эмилии Алексеевой, 13а в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Женщина с 2011 года жила в бывшем общежитии на ул. Эмилии Алексеевой, 13а, но теперь ее просят освободить занимаемую ею комнату

Уже менее чем через три месяца пенсионерка из Барнаула Надежда Березовская рискует пополнить ряды бездомных. Инвалида III группы в судебном порядке обязали освободить комнату в бывшем общежитии на ул. Эмилии Алексеевой, 13а. В ней она проживала по договору социального найма с 2011 года.

“Свое жилье подарила мошенникам”

По словам Березовской, еще до того как поселиться в муниципальном жилье, она имела в собственности комнату в этом же доме, но потеряла ее после того, как связалась с мошенниками.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Депутат Европарламента от Эстонии Террас: Путина нужно назвать фюрером

Бывший командующий Силами обороны Эстонии, ныне депутат Европейского парламента от…

Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен обсудят 5 апреля в Брюсселе…

В Брюсселе 5 апреля состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя…

Бразилия, Индия и США в 2023 году стали лидерами по импорту…

Бразилия, Индия и США возглавили список ключевых покупателей российских удобрений…

Игрок «Торонто» Мэттьюс: Овечкин — величайший снайпер всех времен

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признался, что ему приятно смотреть на голы…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp