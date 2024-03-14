РЖД анонсировали скидку 15% пассажирам с детьми при покупке мест в купе

Для получения скидки на поездах дальнего следования нужно оформлять в одном заказе билеты на ребенка и его сопровождающего

РЖД анонсировали скидку 15% всем пассажирам с детьми при покупке мест в купе. Акция действует с 1 марта и до конца года — за исключением летних месяцев. Раньше подобные скидки предоставлялись только многодетным семьям, пишет forbes.ru.

Для пассажиров с детьми, не достигшими 18 лет, при покупке билетов в купе на поезд дальнего следования с 1 марта действует скидка 15%. Информация об этом размещена в Telegram-канале РЖД.

“В год семьи, объявленный указом президента, мы запускаем акцию “Путешествуй с детьми”, в рамках которой будет предложена скидка 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет”, — рассказал о мере поддержки глава холдинга Олег Белозеров.

Как указано на сайте РЖД, акция действует в период с 1 марта по 31 мая 2024 года, а также с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. При этом пассажирам стоит учитывать, что для активации скидки следует оформлять в одном заказе билеты на несовершеннолетнего ребенка и его сопровождающего. В то же время в заказе не может быть более четырех билетов, уточнили в компании.

В РЖД также напомнили, что при перевозке детей до 10 лет для них действует льготный тариф в размере 35% от стоимости взрослого билета. Для детей старше 10 лет скидка в размере 50% предоставляется только в случае путешествия в купе в двухэтажных поездах. При этом, согласно информации на сайте компании, указанная льгота также не действует в летний период.

“Для детей от 10 лет, совершающих поездку по полному (взрослому) тарифу, действует скидка 15%”, — добавили в РЖД.

Напомним, ранее скидка 15% действовала только для многодетных семей. На портале перевозчика указано, что начиная с 9 июня 2022 года семьям с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18 лет, предоставлялась скидка в размере 15% на путешествия по России в купейных вагонах поездов дальнего следования. В железно-дорожной компании также уточняли, что это предложение действительно для каждого члена многодетной семьи индивидуально.

С 6 марта текущего года в РЖД также стартовала акция при покупке билетов многодетными семьями на поезда формирования Дирекции скоростного сообщения — филиала ОАО “РЖД” (ДОСС). Размер скидки составляет 15%. Компания пояснила, что это предложение действует в том числе для каждого члена многодетной семьи индивидуально.

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Взято отсюда