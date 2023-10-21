Свеча. Скорбь. Память Фото: pixabay.com

Многие известные кинодеятели принесли слова соболезнования Стасу Намину. Его сын проходил практику в компании “Требеко” у Де Ниро

Актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования рок-музыканту, основателю групп “Парк Горького” и “Цветы” Стасу Намину в связи с гибелью его сына Артема Микояна, передает ТАСС.

“Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына. Артем Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда”, – отметили в пресс-службе Центра Стаса Намина.

Артем Микоян занимался живописью и участвовал в крупных выставках в России и за рубежом. Он закончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете, проходил практику в компании “Требеко” у Де Ниро.

Слова соболезнования прислали из-за рубежа многие известные кинодеятели, в том числе и кинорежиссер-документалист Джим Браун.

Напомним, 19 октября в загородном доме в Истринском районе Подмосковья были найдены тела с ножевыми ранениями сына и тещи Намина – кинематографиста Артема Микояна и хозяйки дома Прасковьи Ткаченко.

Пасынок Намина 39-летний Роман Микоян признался в убийстве своих бабушки и брата. По его словам, мотивом стал давний семейный конфликт.

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