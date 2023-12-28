Робот напал на сотрудника завода Tesla

Инженер получил открытую травму руки

Фото: unsplash.com

Робот атаковал инженера на гигафабрике Tesla в Техасе, пишет Daily Mail со ссылкой на отчет, направленный в округ Трэвис и федеральные регулирующие органы.

В 2021 году механизм для обработки алюминиевых деталей схватил сотрудника, когда тот настраивал ПО отключенных роботов. Сначала манипулятор прижал человека к полу, а затем якобы вонзил в его спину и руку стальные “когти”.

В итоге потерпевший упал в желоб для сбора лома, оставив за собой кровавый след. Остановил “нападение” другой сотрудник, нажавший на кнопку аварийной остановки.

Пострадавший выжил, он получил открытую травму левой руки.

город Горняк



Источник