Родинская Госавтоинспекция приняла активное участие в проведении акции «Стань заметнее»

В актовом зале родинского филиала Юго-Западного дорожно-строительного управления состоялась встреча школьников с сотрудниками Госавтоинспекции и работниками дорожного хозяйства. Во время беседы полицейские рассказали детям о всех категориях участников дорожного движения, уделяя особое внимание пешеходами, так как ребята ежедневно выполняют именно такую роль. Детям разъяснили и об элементах обустройства дороги, позволяющие обезопасить путь юного пешехода, а также о видах пешеходных переходов, отличиях транспортного светофора от пешеходного, основных дорожных знаках, знание которых необходимо для безопасности пеших участников движения. Самое главное, автоинспекторы донесли до ребят, что, несмотря на имеющиеся дорожные знаки, светофоры, пешеходные ограждения, люди должны заботиться о своей безопасности, соблюдать все Правила, быть внимательными и осторожными.

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Еще одним немаловажным вопросом, который обсудили со школьниками во время встречи – это использование световозвращающих приспособлений. Ребята проявили желание и самостоятельно рассказали, что световозвращатели размещаются на сумках и рюкзаках, помогая быть более заметными на дороге не только в темноте, но и в условиях недостаточной видимости.

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Завершая беседу, организаторы акции вручили юным пешеходам световозвращающие значки, которые школьники пообещали прикрепить на свои портфели.

Взято отсюда.

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