Родителей новосибирских первоклассников заставляют тратиться на форму

При этом в школе говорят, что это лишь рекомендация, а не обязательство

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Родители новосибирских первоклассников пожаловались на то, что их заставляют покупать дорогостоящую форму для детей. Об этом сообщает “КП-Новосибирск”.

По словам мамы одного из учащихся, школа у них самая обычная, но при этом с родителей потребовали купить детям две жилетки: синюю и парадную красную с шевроном. Кроме того, администрация школы, рассказывают горожане, настаивает на том, чтобы покупалась одежда у конкретного производителя.

Жилет у него стоит 3000 рублей, а шеврон еще 500. За два комплекта формы придется отдать 7000 рублей. Горожанка добавила, что позднее администрация школы пошла навстречу и разрешила купить синюю жилетку в другом месте.

В школе же заявили, что никого не заставляли, а лишь рекомендовали.

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