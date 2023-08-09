ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Спорт
Правильная охота и охрана животных- рассказываем про Локтевское охотобщество
Новости Алтай
Боеприпасы нашли в барнаульской промзоне
Новости Алтай
Родителей новосибирских первоклассников заставляют тратиться на форму
Новости Алтай
Пропавшую 12-летнюю девочку ищут в Алтайском крае
Новости Алтай
Опасный открытый люк притаился в барнаульских кустах
Новости Алтай
СК не подтвердил версию о падении беспилотника на завод в Сергиевом Посаде

Коллекция категорий

Бизнес67 News
Здоровье95 News
Новости Алтай373 News
Новости Горняк77 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления68 News
Политика96 News
Спорт99 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Родителей новосибирских первоклассников заставляют тратиться на форму

редактор01 mins

При этом в школе говорят, что это лишь рекомендация, а не обязательство

Фото: pxhere.com

Родители новосибирских первоклассников пожаловались на то, что их заставляют покупать дорогостоящую форму для детей. Об этом сообщает “КП-Новосибирск”.

По словам мамы одного из учащихся, школа у них самая обычная, но при этом с родителей потребовали купить детям две жилетки: синюю и парадную красную с шевроном. Кроме того, администрация школы, рассказывают горожане, настаивает на том, чтобы покупалась одежда у конкретного производителя. 

Жилет у него стоит 3000 рублей, а шеврон еще 500. За два комплекта формы придется отдать 7000 рублей. Горожанка добавила, что позднее администрация школы пошла навстречу и разрешила купить синюю жилетку в другом месте.

В школе же заявили, что никого не заставляли, а лишь рекомендовали.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика