Родители хотят, чтобы на уроках труда школьников учили шить и работать с деревом

Президент подписал закон о введении в школах обязательных уроков труда с 1 сентября 2024 года

Исследование на известной платформе SuperJob показало, что родители хотят, чтобы на уроках труда школьников учили готовить, работать с деревом и шить. В открытом опросе приняли участие 1500 матерей и отцов школьников.

Кулинария, столярное дело, рукоделие, мелкий бытовой ремонт и работа с электроинструментом – топ-5 наиболее полезных занятий на уроках труда, по мнению родителей.

Отметим, что Владимир Путин, президент России, подписал закон о введении в школах обязательных уроков труда с 1 сентября 2024 года.

На вопрос о наиболее актуальных навыках и умениях, которым было бы полезно обучить детей на уроках труда, большинство родителей младшеклассников и учеников среднего звена назвали кулинарию – 22% и 29%. Старшеклассников, по мнению родителей, следует прежде всего обучить базовым навыкам шитья и ремонта одежды. Так считают 22% опрошенных.

Рукоделие наряду со столярным делом входит и в топ-3 пожеланий родителей учеников 1-4 и 5-9 классов.

По мнению родителей, школьников также нужно обучать работе с ручным и электроинструментом – отверткой, гаечным ключом, шуруповертом, дрелью.

Чем старше дети, тем чаще их родители упоминали слесарное дело и электрику. Матери и отцы старшеклассников чаще родителей учащихся младшего и среднего звена мечтают, чтобы их детей обучили всем навыкам, необходимым современному человеку в быту.

Среди умений и навыков, актуальных для старшеклассников, также – вождение и автодело.

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Взято отсюда