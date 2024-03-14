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Родители учеников барнаульской школы заявили о массовом увольнении учителей

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Родители учеников барнаульской школы заявили о массовом увольнении учителей

Школа. Парты Фото: pixabay.com

Родители учеников считают, что корень проблемы утечки педагогов кроется в отношениях между директором Марией Дугиной и коллективом

Из барнаульской школы №75 за последние два года, предположительно, уволились около 80% педагогов из старого состава и большое количество новичков, сообщили “Банкфаксу” ушедшие учителя.

За полугодие у класса могут смениться по два учителя-предметника, расссказала жительница Барнаула, дети которой ходят в эту школу. Новые кадры, по словам собеседницы, обычно задерживаются в школе на несколько месяцев. Родители считают, что проблема в отношениях между директором Марией Дугиной и коллективом.

Сама директор отказалась уточнить, сколько учителей при ней покинули школу, и заявила, что эта статистика ее “мало интересует”. Городской комитет по образованию это тоже не раскрыл, отметив то, что увольнения происходили по собственному желанию, а оснований для прекращения трудового договора с директором нет.

Некоторые из уволившихся учителей рассказали, что раньше в школе был стабильный педагогический коллектив около 40 человек, но с начала 2022 года, когда учреждение возглавила Дугина, якобы уволились примерно 30 из них. Помимо учителей, по заверениям педагогов, в разное время из школы “сбежали” технички, медработник, завхоз, бухгалтер и сотрудники столовой.

Взято отсюда

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