Родители закрыли дверь на замок. На Алтае дети не смогли выбраться из горящего дома и погибли

На Алтае двое детей погибли на пожаре в запертом доме

Когда пожарные прибыли на место, дом был уже полностью охвачен огнем

Накануне в алтайском селе Турочак на пожаре погибли двое детей – 12-летняя девочка и годовалый мальчик. Трагедия произошла вечером, 4 марта, сообщают в пресс-службе СУ СК по Республике Алтай.

По данным республиканского МЧС, в 21.16 на номер 112 поступил сигнал о возгорании дома. Через пять минут пожарные прибыли на место, но к тому времени дом был уже полностью охвачен огнем. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух детей.

– Пути к выходу они не нашли, входная дверь была закрыта, – сообщают в МЧС.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

– Предполагается, что в пожаре погибли 12-летняя сестра и годовалый сын хозяйки дома. Родители ушли в магазин, оставив детей в доме одних без присмотра, закрыв входную дверь веранды на замок, – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Алтай.

По всей видимости, дети пытались выбраться из дома, так как их тела нашли в веранде. Однако из-за закрытой двери они не смогли этого сделать.

Причина пожара еще не известна. Ее предстоит установить экспертам. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

На месте происшествия работают следователи. Тела детей направили на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее трагедия произошла в семье, живущей в Алтайском крае. На пожаре погибли отец и 3-летняя дочь. Вечером мужчина растопил печь, используя горючее. Часть воспламеняющейся жидкости попала на пол, из-за чего начался пожар.

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Взято отсюда

05.03.2024