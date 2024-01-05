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Рогозин считает, что России пора открыть коридор в Калининград. Второй фронт?

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05 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Запорожский сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо “открыть коридор” в Калининградскую область. Об этом бывший глава Роскосмоса заявил в эфире своего телеканала Telegram, комментируя новость о том, что Литва намерена закрыть русские школы в стране.

Пришло время прорубить коридор в Калининградскую область. Визы и другие разрешения от иностранных властей для граждан России непереносимы для поездок туда. Пишет МК.

ФОТО: ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

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Автор: glavred

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