Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

Верующие в этот день стремятся очистить помыслы, чтобы встретить Рождество Христово в лучшем расположении духа

В канун Рождества Христова – Сочельник – принято готовиться к празднику духовно и физически. Верующие в этот день стремятся очистить помыслы, чтобы встретить праздник в лучшем расположении духа, а также готовят стол, за которым вечером соберется вся семья.

Что можно делать накануне Рождества:

Собраться всей семьей на праздничный ужин. Рождество принято встречать в кругу друзей и близких. На столе должно быть 12 блюд — по количеству апостолов. Обязательно должно быть сочиво — каша из крупы, орехов и сухофруктов.

Высматривать первую звезду. Перед ужином всей семьей выходили во двор, чтобы встретить первую зажегшуюся на небосводе звезду: считалось, что она является отблеском Вифлеемской и вестником скорого рождения Христа.

Поставить в доме елку. Украшенное дерево — один из атрибутов рождественского дня. Верхушку при этом украшали звездой, которая символизировала Вифлеемскую.

Посетить церковь. В Сочельник после трапезы верующие отправлялись на праздничную службу, чтобы встретить Рождество в храме.

Колядовать. Хотя праздничные колядки пришли еще из дохристианских времен, церковь их не запрещает. Юноши и девушки в старину ходили по домам, пели песни, прославляющие Христа, а хозяева, открывшие колядующим двери, были обязаны их угостить. В некоторых регионах России эта традиция до сих пор сохранилась.

Что нельзя делать в Рождественский сочельник:

Принимать пищу до заката. 6 января — последний и самый строгий день Филипповского поста. Накануне Рождества верующие воздерживаются от еды в течение всего дня, пока на небе не загорится первая звезда. Только после этого семья садится за стол.

Носить темную одежду. Встречать Рождество в черном — дурная примета. В этот день принято носить светлую новую и чистую одежду.

Ругаться и ссориться.

Заниматься домашними делами. В Сочельник дома должно быть чисто, но подготовиться следует заранее — 6 и 7 января уборку, стирку, шитье и прочие бытовые дела лучше отложить. Единственное исключение — подготовка блюд к праздничному столу.

Гадать. У Русской православной церкви насчет гаданий мнение вполне определенное — их проведение в любое время, а особенно накануне Рождества — тяжкий грех для верующего человека.

Отказывать в гостеприимстве. В Сочельник принято привечать даже незваных гостей.

Народные приметы погоды на 6 января:

Ясный день — к богатому урожаю летом.

Метель в Сочельник значит, что меда в этом году будет много.

Оттепель 6 января — огурцы и просо летом не уродятся.

Видны черные тропинки на снегу — хорошо уродится гречиха.

Выпал снег — к хорошим вестям в этом году.

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Взято отсюда