Драка в Барнауле Фото: "Инцидент Барнаул"

В центре Барнаула группа людей устроила драку. Очевидцы пожаловались, что конфликтующие разбудили дома вокруг и мешали спать

Утром 7 января в Барнауле на проспекте Строителей произошла драка. Об этом рассказали очевидцы сообществу “Инцидент Барнаул”.

Происшествие случилось рано утром.

“Из бара 808 вышла толпа и началась драка. Разбудили всех и не давали спать. Дрались прям на дороге”, – пожаловались очевидцы.

В ГУ МВД по Алтайскому краю “Комсомольской правде” сообщили, что проводится проверка по данному факту.

Взято отсюда