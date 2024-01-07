Драка в Барнауле Фото: "Инцидент Барнаул"
В центре Барнаула группа людей устроила драку. Очевидцы пожаловались, что конфликтующие разбудили дома вокруг и мешали спать
Утром 7 января в Барнауле на проспекте Строителей произошла драка. Об этом рассказали очевидцы сообществу “Инцидент Барнаул”.
Происшествие случилось рано утром.
“Из бара 808 вышла толпа и началась драка. Разбудили всех и не давали спать. Дрались прям на дороге”, – пожаловались очевидцы.
В ГУ МВД по Алтайскому краю “Комсомольской правде” сообщили, что проводится проверка по данному факту.
Взято отсюда