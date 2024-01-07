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Рождественским утром барнаульцы устроили драку на дороге

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Рождественским утром барнаульцы устроили драку на дороге

Драка в Барнауле Фото: "Инцидент Барнаул"

В центре Барнаула группа людей устроила драку. Очевидцы пожаловались, что конфликтующие разбудили дома вокруг и мешали спать

Утром 7 января в Барнауле на проспекте Строителей произошла драка. Об этом рассказали очевидцы сообществу “Инцидент Барнаул”.

Происшествие случилось рано утром.

“Из бара 808 вышла толпа и началась драка. Разбудили всех и не давали спать. Дрались прям на дороге”, – пожаловались очевидцы.

В ГУ МВД по Алтайскому краю “Комсомольской правде” сообщили, что проводится проверка по данному факту.

Взято отсюда

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