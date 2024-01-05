Рождественское послание митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия

Возлюбленные о Господе досточтимые архипастыри, пастыри, диаконы, честные иноки и инокини, боголюбивые миряне!

С ветлый праздник Рождества Христова – это благодатное время, когда мы все вместе пребываем в радости, ибо благовестие о том, что «ныне родился… в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 11), услышанное вифлеемскими пастухами от Ангелов в Рождественскую ночь, доныне обращено к каждому из нас.

В рождественские дни мы призваны заново пережить радость, которую Ангелы возвестили пастухам, заново осмыслить это великое благовестие. Сегодня христианам необходимо своей жизнью и трудами свидетельствовать об истине Христовой, чтобы Господь, взирая на душу каждого, не увидел бы нас неподготовленными, занятыми украшением лишь фасада нашей жизни. Пусть забота, с которой мы стараемся сделать более нарядными наши улицы и дома, еще больше побуждает нас подготовить наши сердца к встрече со Спасителем.

«Иди со звездой, принеси с волхвами дары – золото, и ладан, и смирну – как Царю, и как Богу, и как умершему ради тебя; прославь с пастырями, ликуй с Ангелами, воспой с Архангелами, да составится общее торжество Небесных и земных Сил» , – призывает святитель Григорий Богослов. Такой Вифлеемской пещерой, куда всем нам следует устремиться в день Рождества Христова, становятся православные храмы.

М ы должны быть вместе, одной семьей, одной Церковью, Глава которой – родившийся в мир Христос. Эта молитва, эта душевная боль за страдающих людей объединяет всех нас в Боге, Который, по слову евангелиста, есть Любовь.

Б ожием благословением мы вступаем в год 30-летия со дня учреждения Барнаульской епархии, 155 -летие духовным школам Алтая. Начиная 2024 год, мы должны руководствоваться словом апостола Павла: «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» (Кол. 3, 12–15). Как важно, чтобы и мысли наши и дела милосердия были бы обращены в эти дни ко все немощным, скорбящим и нуждающимся. Поспешим к ним с рождественской радостью, подарками и словами утешения!

В этот торжественный день сердечно поздравляю всех Вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием и молитвенно желаю благодатной помощи Христа Жизнодавца во всех благих делах и начинаниях в наступившем году благости Божией и во все дни нашей жизни.

Христос Рождается! Славим Его!

С любовью о Христе родившемся,

СЕРГИЙ,

митрополит Барнаульский и Алтайский,

глава Алтайской митрополии,

Ректор Барнаульской духовной семинарии

Рождество Христово

2024 год

град Барнаул

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Взято отсюда.

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