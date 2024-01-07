Рождество Христово. Вертеп Фото: Unsplash.com

7 января россияне отмечают праздник, от которого ведется современное летоисчисление – Рождество Христово. Рассказываем, как принято отмечать этот день

Рождество Христово в православной церкви — второй по значимости праздник после Пасхи. Это торжественный день для всех христиан.

В чем главная суть Рождества

“Рождество Христово” буквально означает “рождение Христа”. Согласно церковному учению, в этот день на земле в теле человеческом воплотился сам Бог – родился Сын Божий Иисус Христос. Он родился от Девы и воплотился, став и Богом, и человеком.

Христос пришел на землю, чтобы искупить людские грехи и открыть всем людям двери к раю и спасению души.

История Рождества Христова

Согласно церковному преданию, Дева Мария и ее супруг старец Иосиф пришли в Вифлеем для участия в переписи населения. Все гостиницы были заняты, и поэтому они были вынуждены заночевать в пещере. Там и родился младенец Христос.

Рождение Мессии было предсказано пророком Михеем более чем за семь веков ранее. Рождение Иисуса описано двумя евангелистами — апостолами Матфеем и Лукой.

Когда родился Христос, на небе загорелась звезда. Она указала путь пастухам, которые первые пришли и поклонились младенцу, а также волхвам – мудрецам, которые поднесли Христу драгоценные дары.

Почему наша эра от Рождества Христова

Выражение “наша эра” и летоисчисление от Рождества Христова возникли около 1,5 тысяч лет назад, рассказывает “Вокруг Света”. В раннем Средневековье в Европе считали годы от начала правления римского императора Диоклетиана.

Когда католический монах Дионисий Малый составил таблицу для расчета даты Пасхи, вместе и ней он вычислил и предполагаемый год рождения Иисуса Христа. В VII веке, благодаря англосаксонскому летописцу Беде Достопочтенному, появился обычай датировать события, произошедшие до Рождества Христова (“до нашей эры”), ведя счет в обратную сторону.

Постепенно вся Европа стала измерять время от рождения Христа.

Главные традиции празднования Рождества

Главная религиозная традиция Рождества – сходить на богослужение в храм.

Рождество Христово в России, как правило, отмечают за праздничным столом в узком кругу, с семьей и самыми близкими друзьями, которым дарят подарки с самыми теплыми пожеланиями.

Взято отсюда