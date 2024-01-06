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Рождество Христово: история и приметы праздника

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Рождество Христово: история и приметы праздника

Рождество считается одним из великих праздников, главная цель которого – почтить воспоминание о рождении спасителя человечества в христианстве – Иисуса Христа.

История праздника

Начало празднику положила библейская легенда: именно в этот день в Вифлееме, находящемуся к югу от Иерусалима, на свет появился Иисус Христос. Его рождение начинают праздновать в Сочельник, вечером 6 января. Согласно легенде, в этот день на небе появилась первая звезда – та самая, что некогда привела в Вифлеем волхвов.

Самое первое празднование Рождества было отмечено 25 декабря 354 года в древнем иллюстрированном календаре «Хронографе». Однако сам праздник официально узаконили на Эфесском соборе в 431 году.

На Руси христианский праздник стал распространяться в X веке. Рождество совместилось с зимним древнеславянским праздником в честь духов-предков (Святками), пережитки которого сохранились в святочных обрядах (ряженые, гаданье), что в настоящее время церковь считает недопустимым, так как, по мнению христианских священнослужителей, любое гадание – страшный грех.

Народные приметы

Традиции празднования Рождества, конечно же, не раз менялись. Но некоторые неотъемлемые атрибуты знакомы нам и сейчас: веселые колядки, волшебство Сочельника, ожидание первой звезды, предвкушение Святочной недели. И, конечно же, народные приметы – их на Рождество Христово существует великое множество. Самые популярные – приметы погоды.

По погоде в Рождество и Сочельник судили о состоянии природы и о том, каким будет урожай в будущем году.

Стоит в этот день на улице крепкий мороз – к жаркому лету.

А вот оттепель на Рождество – к весенним холодам.

Если в Сочельник выпал снег – год будет богат на хорошие вести.

Завывает вьюга – весна будет в этом году ранняя.

Ясный день в Рождество – к хорошему урожаю на полях.

Бушует метель – к богатому урожаю меда.

Праздник выпал на новолуние – урожая не жди вовсе.

ИВАНОВА Оксана Еще читают

Взято отсюда.

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