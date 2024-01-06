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Рождество: история и традиции праздника

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Рождество: история и традиции праздника

По новому стилю, 7 января, Рождество отмечают Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская, Украинская церкви, Армянская апостольская церковь – 6 января. А католическая – 25 декабря.

Среди православных праздников Рождество находится по значимости на втором месте после Пасхи. Перед праздником, чтобы ярче ощутить его величие и значимость, был установлен 40-дневный Рождественский пост. Впрочем, он не такой строгий, как Великий. В рождественском псалме поётся: Эта ночь святая, Эта ночь спасенья Возвестила всему миру Тайну Боговоплощенья… Перед самим Рождеством отмечается богослужениями в храмах предпразднство, затем Рождественский сочельник, потом само Рождество, а после попразднство и Святки. Кстати, в России до 1929 года Рождество официально было государственным праздником и выходным днём. Потом это отменили, и выходным днём Рождество Христово стало только с 1991 года, в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР. В Алтайском крае праздничное богослужение в Александро-Невском соборе Барнаула возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Начало – 6 января в 23.30.

Мария Стрыгина

Взято отсюда.

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