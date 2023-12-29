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Роль Киркорова в новогоднем фильме отдали звезде сериала Слово пацана

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Роль Киркорова в новогоднем фильме отдали звезде сериала Слово пацана

Филипп Киркоров Фото: vk.com/official_kirkorov

Участие в скандальной “голой” вечеринке Ивлеевой продолжает влиять на карьеру Киркорова. Так, вероятно, он не появится в новом фильме от ТНТ, где сыграл роль короля

Певец Филипп Киркоров потерял роль в новом фильме от ТНТ “Иван Васильевич меняет все”. По данным СМИ, кадры с народным артистом вырезали, и роль досталась звезде сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” Никите Кологривому, сообщает MK.ru.

По словам инсайдера, все думали, что Киркорова заменит Николай Басков. Однако руководство телеканала решилось на неожиданный шаг.

“Роль Филиппа теперь исполняет Никита Кологривый, который после выхода “Слова пацана” стал большой звездой. Там он играл Кощея, а здесь – короля. Тина (Канделаки, директор телеканала ТНТ. – Прим.ред.) лично приехала контролировать процесс пересъема. Тем, как играет Никита, осталась довольна”, – рассказали источники издания.

Кроме того, переснять решили сцены с участием Анны Asti, которая играла в ремейке Барби. Она также появлялась на “голой” вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По данным Telegram-канала Mash, ее роль сыграет Клава Кока.

Ранее Киркоров пропал с постера фильма “Иван Васильевич меняет все”. Кроме того, его сайт оказался недоступным, а также его решили вырезать из новогодних программ по телевидению.

Взято отсюда

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